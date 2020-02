Dochter van Steven Spielberg kiest voor een carrière als pornoactrice

De 23-jarige Mikaela Spielberg, dochter van de wereldberoemde Steven Spielberg, kiest voor een andere carrière dan die van haar vader. De twintiger maakt nu haar eigen solo-pornofilmpjes. Dat liet ze tijdens een interview met The US Sun weten.

Tijdens een interview met de Amerikaanse krant The US Sun liet Mikaela George Spielberg (foto links) weten dat ze pornofilmpjes maakt. “Ik was het moe om geen munt te kunnen slaan uit mijn lichaam”, zegt ze. “Ik was het ook beu dat me verteld werd dat ik mijn lichaam moet haten.”

Via FaceTime liet ze het nieuws aan haar adoptieouders Steven Spielberg en actrice Kate Capshaw weten. Tijdens het interview vertelt ze dat het niet hun fout is. “Het is niet de schuld van mijn ouders. Ze hadden het niet kunnen weten.”

“Respect voor verloofde”

“Dit is een positieve keuze, die me kracht geeft. Ik besefte dat het niet beschamend is om gefascineerd te zijn door die industrie en om iets te willen doen dat veilig en op vrijwillige basis is.” Daarnaast zegt ze geen seks op de camera te zullen hebben, uit respect voor haar 24 jaar oudere verloofde Chuck Pankow.