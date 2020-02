Deze hond met “rockster-looks” heeft nooit een bad hair day

Er zijn veel redenen om jaloers te zijn op een hond. Maar dat we naast het feit dat ze de hele dag mogen slapen en door iedereen geaaid worden ook nog jaloers zouden zijn op hun vacht, hadden we niet zien aankomen. De lokken van de Britse hond Finley liggen altijd perfect.

Volgens Rebecca Munday trekken zij en haar hond Finley heel veel aandacht in het Britse Gloucester, waar ze wonen. Reden is de haardos van de 3-jarige viervoeter: “mensen geven hem altijd complimenten en zeggen dat hij eruit ziet als een rockster”, zegt Rebecca aan Caters News.

John Lennon

Finley, een Engelse Springer Spaniël, heeft dankzij zijn looks al meer dan 12.000 volgers op Instagram verzameld. Baasje en professioneel hondenverzorger Rebecca geeft toe dat ze zijn haar vroeger trimde, maar na een tijd besefte dat hij een heel unieke haardos had. Die lokken leveren hem niet alleen vergelijkingen met rocksterren als John Lennon, Brian May (Queen) en Robert Plan (Led Zeppelin) op, maar ook verschillende sponsordeals voor hondenspullen. “Hoewel springers heel energieke honden zijn, gedraagt Finley zich heel goed”, zegt Rebecca, “hij reageert heel goed op speeltjes en beloningen, waardoor ik hem zo goed kan laten poserren voor de camera.”

Rebecca, die in een dierenasiel werkt, geeft de gesponsorde spullen weg aan honden die het nodig hebben. Ook haar heeft de aandacht voor Finley veel opgeleverd, want ze leerde dankzij zijn succes op Instagram haar verloofde kennen. “Ik heb heel veel aan Finley te danken”, aldus de Britse. “Hij is de meest liefhebbende hond die ik me kon wensen, en ik heb veel geluk om hem te mogen hebben.”