Boodschap in fles duikt na acht jaar opnieuw op

Op een van de Waddeneilanden is een boodschap in een fles gevonden die acht jaar geleden in zee werd gegooid door een Duits meisje. Dankzij de moderne communicatie kon de vinder haar opsporen.

Een inwoner van het Oost-Friese eiland Langeoog plaatste een foto van de boodschap in een fles, die inmiddels was gescheurd, op Facebook. “Vandaag is het 12 april 2012. Ik hoop van harte dat deze fles ooit ergens zal aankomen”, luidt het bericht in het Duits. Dat was ondertekend door een zekere Paula, die zichzelf voorstelt als een 13-jarige uit de zuidwestelijke stad Freiburg in de deelstaat Baden-Wuerttemberg.

Niet zo verre reis

De foto werd 40.000 keer gedeeld, zei de eilandbewoner donderdag, en bereikte uiteindelijk Paula zelf. De fles zelf lijkt echter niet ver te zijn gereisd: Paula gooide ze in zee bij Langeoog, hetzelfde eiland waar ze nu dus werd gevonden.