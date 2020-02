Waarom hebben vrouwen soms bruine afscheiding?

Vagina’s. Zowat de helft van de wereldbevolking heeft er een, maar toch heerst er nog heel wat onduidelijkheid over het hoe en wat. Onder ander over de kleur van de afscheiding. Die is nu eens wit, dan weer rood – tot zover volgen de meesten onder ons wel – maar ook bruin passeert regelmatig de revue. En nee, dat is niet vies.

Een bruin kleurtje in een onderbroek associëren we haast automatisch met remsporen en dus met een slechte persoonlijke hygiëne. En hoewel dat bij mannen in de meeste gevallen ook klopt – beter afvegen heren! – is er bij vrouwen vaak iets anders aan de hand.

Oxidatie

Dat er tijdens je menstruatie rood bloed uit je vagina komt, weten vrouwen wel. Maar wanneer er plots bruine afscheiding in je onderbroek zit, kan dat soms zorgen voor enig onbegrip. Nochtans is dat niet meer dan normaal. Bloed oxideert wanneer het in aanraking komt met zuurstof en kleurt in dat geval niet rood, maar bruin. Voor of na je menstruatie is de bloedstroom nog minder heftig waardoor het bloed er langer over doet om uit je vagina te komen en meer tijd heeft om te oxideren. Daardoor kan het dus gebeuren dat je geconfronteerd wordt met een bruinige smurrie in je onderbroek. Niets om vies van te zijn of om je zorgen over te maken.