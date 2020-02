Schietpartij met minstens elf doden in Duitse Hanau

In de Duitse stad Hanau, in de buurt van Frankfurt, vonden gisterenavond twee schietincidenten plaats in shishabars. Daarbij zijn minstens negen doden gevallen. Minstens vijf andere personen raakten zwaargewond en zouden nog in levensgevaar verkeren. Omstreeks 5 uur vanochtend werd de vermoedelijke dader dood aangetroffen in zijn woning, waar nog een tweede lichaam werd gevonden.

Een schutter opende rond 22 uur gisterenavond eerst het vuur in een shishabar op de Kurt-Schumacher-Platz in het centrum van Hanau. Daarbij kwamen meerdere mensen om. Vervolgens vluchtte de dader met een donkere auto naar het stadsdeel Kesselstadt, waar hij in een tweede shishabar nog vijf mensen doodde. Over hun identiteit is vooorlopig nog niets geweten.

Dader handelde alleen

De politie van Zuidoost-Hessen startte een grote zoektocht naar de vermoedelijke dader en zette daarbij helikopters in. Omstreeks 5 uur vanochtend liet de politie in een verklaring op Twitter weten dat ze de vermoedelijke dader dood in zijn woning hadden aangetroffen, samen met een tweede lichaam. De politie gaat er op dit moment van uit dat de dader alleen handelde.

De auto van de schutter is vannacht door de politie onderzocht. Er zou munitie en een holster in het voertuig gelegen hebben. De Duitse krant Bild meldt dat het volgens de eerste informatie om een Duitser zou gaan: Tobias R. Hij zou een brief en een video hebben achtergelaten waarin hij heeft bekend het bloedbad te hebben aangericht en verwees daarin naar extreemrechtse motieven. Op Twitter deed de politie vanochtend nog een oproep om foto’s, video’s en andere informatie over de schietpartij te delen om extra aanwijzingen te verzamelen.