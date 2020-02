“Rapper Pop Smoke was het doelwit van een moordcomplot”

De controversiële rapper Pop Smoke, echte naam Bashar Barakah Jackson, zou het doelwit geweest zijn van een moordcomplot. Dat concludeert TMZ uit camerabeelden. Eerder berichtten Amerikaanse media dat de rapper om het leven kwam bij een overval. De hiphopscene verliest hiermee opnieuw een rijzende ster: de rappers Nipsey Hussle en XXXTentacion werden eerder ook al doodgeschoten.

Op de camerabeelden zou te zien zijn hoe vier mannen het huis van Pop Smoke woensdag rond 4u30 benaderden en zich naar de achterkant van het huis begaven. Een paar minuten later is te zien hoe drie van de vier mannen terug naar de voorkant van de woning stappen, terwijl de vierde man via de achterdeur het huis ingeslopen zou zijn. Vervolgens werden meerdere schoten gelost in het huis van de rapper. Hij was de enige die geraakt werd door de kogels. Pop Smoke overleed in het ziekenhuis.

Cadeaus en geld

TMZ schrijft dat er eerst werd uitgegaan van een overval, omdat de rapper eerder een foto had gepost van cadeaus die hij had ontvangen. Op een van de foto’s stond zijn adres. Pop Smoke had enkele uren voor de schietpartij ook een foto gepubliceerd waarop te zien is hoe hij en een vriend heel wat geld vasthouden.

Maar, zo claimen de personen die de camerabeelden gezien hebben, geen enkele dader zou iets hebben meegenomen. TMZ stelt zich nu de vraag of het wel degelijk om een overval ging. De politie onderzoekt de moordzaak, maar heeft nog niemand gearresteerd.

Pop Smoke was amper 20 jaar, maar was wel een rijzende ster binnen de rapscene. De rapper zou in juli naar het festival Les Ardentes in Luik komen.