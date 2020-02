NASA waarschuwt voor asteroïde die gevaarlijk dicht langs de Aarde zal scheren

Binnen minder dan tien jaar zal een enorme asteroïde de Aarde rakelings passeren. De kans bestaat dat diezelfde meteoor later wél onze planeet raakt. Wetenschappers hebben twee manieren om dat te voorkomen.

Maak kennis met Apophis, een asteroïde met een doorsnede van 340 meter die genoemd is naar de Egyptische god van de chaos. Deze mastodont stevent al jarenlang op ons af, en op 13 april 2029 zal hij ons op een afstand van 31.000 kilometer passeren. Dat spannende moment zal dan ook te zien zijn vanop onze planeet.

Mogelijk toch een bedreiging voor de Aarde

Als alles volgens plan verloopt, raakt hij de Aarde in 2029 dus niet. Maar goed ook, want bij een impact van een asteroïde met die grootte kunnen miljoenen mensen sterven. En toch mogen we niet opgelucht ademhalen als hij in 2029 voorbijvliegt, want door de zwaartekracht kan zijn baan genoeg afbuigen waardoor hij later alsnog een gevaar voor onze planeet kan vormen. NASA voorspelt dat Apophis in 2036 en in 2068 opnieuw op bezoek komt, en hopelijk houdt hij dan ook voldoende afstand.

Impact voorkomen

Mocht Apophis toch in een baan terechtkomen die recht op onze planeet afstevent, dan zijn er twee manieren om een impact alsnog te voorkomen. De eerste manier is de meteoor te raken met een atoombom, al lopen we nadien nog steeds risico door de radioactieve neerslag. Een tweede methode is er een kinetisch botslichaam op af sturen, in de hoop dat Apophis daardoor in een veilige baan terechtkomt.