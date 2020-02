Met deze app plaats je je gezicht in bekende gifs

In WhatsAppgroepen gebruiken we maar al te graag gifs om onze reactie weer te geven. Maar wat als we ons gezicht in die populaire gifjes zouden kunnen steken? Wel, dat kan.

Eén (bewegend) beeld zegt meer dan duizend woorden. Vandaar dat gifs waanzinnig populair zijn in WhatsAppgroepen. Het kan echter nóg leuker. De app ‘Doublicat’ maakt het immers mogelijk om je gezicht te integreren in al je favoriete gifs, zoals een proostende Leonardo DiCaprio of een verraste Chris Pratt.

Lachen geblazen

Het is bovendien erg makkelijk. Je maakt gewoon een foto van je gezicht, kiest uit het grote assortiment van gifjes en klaar is Kees. Huilbuien van het lachen gegarandeerd!