Duif en puppy die beste vriendjes zijn, ontroeren de hele wereld

Een duif die niet kan vliegen en een chihuahua die niet kan lopen zijn gek genoeg twee handen op één buik. Hun schattige vriendschap gaat de hele wereld rond.

Maak kennis met Herman en Lundy. Eerstgenoemde is een duif die een jaar geleden neurologische schade opliep en sindsdien niet meer kan vliegen. De acht weken oude Lundy had een aangeboren afwijking waardoor hij niet kan lopen. Zes weken geleden werd hij naar de Mia Foundation in New York gebracht, een dierencentrum dat zich ontfermt over dieren met speciale behoeften.

Vriendschap op het eerste gezicht

Herman zat daar al een jaar, maar was zichtbaar blij met zijn nieuw gezelschap. En dat was meteen wederzijds, want ook Lundy amuseert zich te pletter met zijn duivenvriendje. “Ik legde Lundy naast Herman en tot mijn verbazing waren ze meteen erg lief voor elkaar. Ze zagen er samen zo schattig uit dat ik er enkele foto’s van maakte”, vertelt Sue Rogers van de Mia Foundation aan Inside Edition.

Donaties

De kiekjes werden intussen al meer dan 40.000 keer gedeeld. Dat leverde ook behoorlijk wat donaties op. “We hebben al meer dan 6.000 euro ontvangen van mensen die onze dieren willen helpen. Dat kunnen we zeker en vast gebruiken, want sommige operaties lopen al snel in de duizenden euro’s”, klinkt het.

Adopteren

Het dierencentrum ontving al meer dan 100 aanvragen om het olijke stel te adopteren. Voorlopig blijven ze nog even in het centrum.