VIDEO. Vader laat dochter lachen na ieder bombardement

Een Syrische vader heeft zijn vierjarig dochter een nieuw spelletje aangeleerd. Bij iedere bom die ze in Syrië hoort neervallen moet ze lachen. Door haar te laten gieren hoopt de vader dat Selva er geen trauma’s aan overhoudt.

Een vader en dochter uit Idlib in Syrië lachen steeds als ze een bom horen neervallen. Het is een nieuw spelletje dat Abdullah Mohammed zijn dochter heeft aangeleerd. Tijdens de bombardementen die uitgevoerd zijn door president Assad, wordt Idlib zwaar getroffen. De man wil niet dat het vierjarige meisje hier trauma’s aan overhoudt. Daarom moet ze bij iedere ontploffing giechelen.

“Ze gaan bombarderen en dan kan ik lachen”

In de video is te horen hoe de vader aan Selva vraagt of het een explosief of vliegtuig is. Waarop het meisje antwoordt dat het een bom is. Daarna zegt ze: “Ze gaan bombarderen en dan kan ik lachen.” Eens de ontploffing is gebeurd begint ze heel hard te gieren.