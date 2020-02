VIDEO. Dit zijn de acht verleidsters van ‘Temptation Island 2020’

Nadat we eerder kennis mochten maken met de verleiders, weten we nu ook welke femmes fatales het de bezette heren moeilijk gaan maken.

Nog zeven nachtjes slapen en ‘Temptation Island’ gaat weer van start. De koppels kenden we al, en ook de verleiders van dienst werden al voorgesteld. Het was dus wachten op de dames die maar al te graag willen dat Christian, Arda, Gianni en Karim voor hen bezwijken. Hier zijn ze dan!

De Belgische dames

Amber (22) uit Wetteren

De 22-jarige Amber is een ‘one-of-the-guys’-type. Ze doet aan autotuning en praat dan ook vlotjes over haar BMW die ze eigenhandig getuned heeft. Daarnaast is ze ook gewoon een gezellige, speelse jongedame die niet bang is om op mannen af te stappen. In het dagelijkse leven werkt ze als sales advisor bij H&M.

Cheyenne (22) uit Oudenaarde

Cheyenne (22) is kapster. Ze moet niet veel doen om een man te verleiden. Met haar zwoele blik en sexy dansmoves kan ze elke man doen zwichten. Maar schop niet tegen haar schenen, want ze is mondig genoeg om te zeggen waar het op staat.

Kunza (23) uit Wommelgem

De 23-jarige Kunza hoeft niet veel te doen om iedereen gek te maken. Mannen vinden haar een lief en schattig meisje, en ook haar exotisch kleurtje valt bij hen in de smaak. In haar laatste relatie, die 4,5 jaar duurde, werd studente orthopedagogie maar liefst vijf keer bedrogen, dat is haar motivatie om nu aan ‘Temptation Island’ deel te nemen.

Mambo (25) uit Sint-Pieters-Leeuw

Mambo is een echte femme fatale. Naast haar werk als receptioniste is de 25-jarige ook vaak aan het werk als gogo danseres. Met haar dansmoves windt ze iedere man zo rond haar vinger. Haar grote troeven zijn haar kont, haar lach en haar spontaneïteit.

De Nederlandse dames

Eline (24) uit Zwolle

Eline werkt als customer service bij een verlichtingsbedrijf. De 24-jarige Indische schone komt heel schattig over, maar als het om mannen gaat is ze het tegenovergestelde. Bang om op een jongen af te stappen is ze zeker niet. “Hoezo zouden vrouwen niet op een man af kunnen stappen? We leven in 2020”. Iedereen kan verleid worden volgens Eline. Of ze nou in een relatie zitten of niet.

Felicia (21) uit Amsterdam

Felicia werkt als receptioniste in een advocatenkantoor. Daarnaast is ze ook nog eigenaar van een kledingwebshop. Met haar volle lippen en dito borsten is de 21-jarige Felicia een opvallende maar prachtige verschijning. Ze kleedt zich graag sexy, houdt van alle mannelijke aandacht én houdt ervan om de mannen helemaal het hoofd op hol te brengen.

Nikki (26) uit Honselaarsdijk

Nikki (26) is een echte flirt. Door haar rode haren, open houding en verleidelijke oogopslag zijn mannen al heel snel onder de indruk. Hoe moeilijker de prooi, hoe groter de uitdaging. Deze dame ziet het verleiden echt als een spel. Nikki werkt als gastvrouw bij een orchideeënkwekerij. Ze gelooft dat iedere man uiteindelijk ontrouw is en ziet het als een uitdaging om dit voor de camera’s te bewijzen.

Romee (21) uit Oss

Romee is een echte jager, wachten tot een man op haar afstapt vindt ze vreselijk. De 21-jarige is momenteel nog in opleiding tot stewardess. Romee heeft op dit moment totaal geen zin in liefde. Ze wil genieten van de vrijheid en van mannen, en waar kan dit beter dan op ‘Temptation Island’? Romee is het meest trots op haar flinke voorgevel. “Ze zijn helemaal van plastic, de beste investering ooit”.

‘Temptation Island’ is te bekijken vanaf woensdag 26 februari om 20.30u op VIJF.