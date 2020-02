Koning stuurt Dewael en Laruelle het politieke veld in

Koning Filip heeft Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) en Senaatsvoorzitster Sabine Laruelle (MR) aangeduid als nieuw duo in de zoektocht naar een federale regering. Zij moeten “de nodige politieke contacten leggen met het oog op de vorming van een regering”. Dewael en Laruelle zullen ten laatste op 9 maart verslag uitbrengen bij de koning.

Na uitgebreid alle partijvoorzitters te hebben geconsulteerd de afgelopen dagen, nodigde de koning (foto links) gisterenavond rond 18.30 uur Kamervoorzitter Patrick Dewael (rechts) en Senaatvoorzitster Sabine Laruelle (centraal) uit. Zij worden uitgestuurd om de vastgelopen formatie weer vlot te trekken.

Exit Geens

De koning moest op zoek naar nieuwe pistes nadat koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) eind vorige week zijn opdracht had teruggegeven. De voorbije dagen klonk het in de Wetstraat dat er nu een liberaal van Open Vld aan zet moest komen. Daarbij viel al eens de naam van vicepremier Alexander De Croo.

Maar de koning kiest nu dus opnieuw voor een duo liberalen, met name de voorzitters van Kamer en Senaat. Net als Koen Geens krijgen zij geen titel voor hun opdracht. Dat zij tot 18 dagen de tijd krijgen om verslag uit te brengen, lijkt erop te wijzen dat ze vooral de rust moeten laten terugkeren. Hun functie als parlementsvoorzitter plaatst hen bovendien wat boven het politieke gewoel.

De zet van de koning doet wat terugdenken aan de formatiecrisis van 2010. Koning Albert gaf toen de voorzitters van Kamer en Senaat, André Flahaut (PS) en Danny Pieters (N-VA), een bemiddelingsopdracht nadat preformateur Elio Di Rupo (PS) voor een tweede keer zijn opdracht had moeten teruggeven, omdat de onderhandelingen op niets waren uitgedraaid. Sabine Laruelle is overigens de eerste vrouw die een koninklijke opdracht krijgt in het kader van een regeringsvorming.

Veto “gevaarlijk”

Na zijn audiëntie gisteren liet CD&V-voorzitter Joachim Coens nogmaals weten voorstander te blijven van een regering met een meerderheid aan elke kant van de taalgrens en dus met PS en N-VA. Volgens Coens is het veto van PS en Ecolo tegen de N-VA “gevaarlijk”. Coens zei dat het vertrouwen in de PS een deuk heeft gekregen. Hij sprak ook tegen dat zijn partij niet tot een compromis bereid is. “Ook in een regering met Vlaamse meerderheid zijn er compromissen nodig”, aldus de CD&V-voorzitter.

Daarvoor kwam PS-voorzitter Paul Magnette al langs bij de koning. Hij riep op tot “serene onderhandelingen” op basis van de inhoud.

Magnette haalde zich de voorbije dagen de woede op de hals van CD&V en N-VA. De PS-voorzitter had gezegd dat een coalitie met PS en N-VA niet mogelijk is, waarop Koen Geens (CD&V) er de brui aan gaf als koninklijk opdrachthouder. Geens sprak van een “ezelsstamp” en ook andere CD&V’ers verweten Magnette sabotage.