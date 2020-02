Een zus hebben maakt je blijer en optimistischer

Je gelooft het misschien niet, maar een zus hebben maakt dat je je beter voelt. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door twee Engelse universiteiten bij 570 jongeren. Vrouwen praten over onderwerpen waar mannen het minder over hebben.

De Montfort University in Verenigd Koninkrijk en Ulster University in Noord-Ierland hebben onderzoek gedaan naar het effect van een zus op je gezondheid. Ze kwamen tot de conclusie dat mensen met een zus over het algemeen gelukkiger zijn dan de personen zonder, weet de Engelse nieuwswebsite The Mirror.

Voor het onderzoek werden 570 mensen tussen de 17 en 25 jaar geobserveerd. Er werden verschillende vragen gesteld over onder andere hun mentale gezondheid. Uit het onderzoek blijkt dat de kandidaten met een zus vaker werden gestimuleerd om over hun gevoelens te praten. Dat geeft ze een optimistischer kijk op het leven dan de mensen zonder zus.

Vrouwen

“Zussen lijken vaker een open manier van communicatie aan te moedigen binnen de familie”, zegt professor Tony Cassidy, één van de onderzoekers. “Emoties uiten is fundamenteel voor de mentale gezondheid en vrouwen promoten dit gedrag binnen families”.

Jongens samen zorgen voor een sfeer waar minder gepraat wordt, vervolgt hij. “Meisjes lijken dat te doorbreken.” Volgens de professor kunnen deze resultaten vooral handig zijn voor families waar de ouders uit elkaar zijn. “Misschien moeten we op een andere manier hulp verlenen aan gezinnen met veel of alleen maar jongens.”