Eén op de twintig Belgen gaat jaarlijks niet naar de dokter

Uit een onderzoek van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat 5% van de Belgen in 2018 niet naar de dokter of tandarts is gegaan. Het zijn voornamelijk Brusselaars, mannen, zelfstandigen en alleenstaanden die deel uit maken van de groep.

Eén op de twintig Belgen ging in 2018 niet naar de dokter of tandarts dat blijkt uit een onderzoek van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Mensen die geen gebruik maken van de gezondheidszorg zijn niet automatisch kerngezond, en wie een jaar lang niet naar een zorgprofessional gaat, neemt risico’s volgens de Onafhakelijke Ziekenfondsen. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor de gezondheid en zorgen voor grotere gezondheidskosten, zowel voor de patiënt als voor de ziekteverzekering.

Uit de terugbetalingsgegevens van de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat bepaalde kernmerken de kans op niet-gebruik aanzienlijk vergroten. Zo ligt het aandeel zelfstandigen in de groep van niet-gebruikers twee keer zo hoog als bij het volledige ledental van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, is 70% van de niet-gebruikers mannen en woont één op de drie niet-gebruikers in Brussel.

Acties

De Onafhankelijke Ziekenfondsen benadrukken dat er nood is aan sensibiliseringsacties op maat van de specifieke doelgroepen, vooral op het vlak van preventie. Dat kan onder meer in de vorm van informatiecampagnes. “Die gerichte acties vragen om een nog betere samenwerking tussen alle beleidsniveaus die bevoegd zijn voor gezondheidszorg. En ook om unieke contactpunten die deze campagnes uitwerken en de niet-gebruikers wegwijs maken in het steeds complexere zorglandschap”, klinkt het. “De ziekenfondsen kunnen daarin een belangrijke rol spelen, onder meer bij de opsporing van risicoprofielen binnen hun leden en het uitwerken van heldere gezondheidsinfo op hun maat”.