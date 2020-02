De geur van je lief werkt slaapverwekkend

Het is middenin de nacht, je ligt alleen in bed en staart klaarwakker naar het plafond. Het is ons allemaal weleens overkomen. In die rusteloze uren probeer je alles om in slaap te vallen, van series kijken tot schaapjes tellen. Als laatste redding raap je ten slotte het gedragen T-shirt van je lief van de grond in een poging om een beetje troost te vinden bij de geur. En BAM, je valt in slaap.

Als het bovenstaande scenario je bekend in de oren klinkt, dacht je op dat moment waarschijnlijk dat het puur toeval was dat je met dat T-shirt in je armen eindelijk de slaap kon vatten. Maar niets is minder waar. Een studie van de University of British Columbia heeft namelijk aangetoond dat de geur van je partner even slaapverwekkend werkt als het innemen van melatoninesupplementen. Dat hormoon is van nature verantwoordelijk voor je slaap-waakritme en de voedingssupplementen worden dan ook vaak ingenomen door mensen met slaapstoornissen. Maar het kan dus makkelijker.

Onbewuste invloed

Als je in een lange relatie verkeert, heeft dat vaak een goede invloed op je gezondheid. Je voelt je veilig en hebt minder last van stress, wat zich zowel mentaal als fysiek laat voelen. Maar zelfs als je partner er even niet is, kan je nog steeds profiteren van de positieve impact; zijn of haar geur volstaat om je op je gemak te stellen én om beter te slapen. Om dat te bewijzen, analyseerden de wetenschappers de slaapgegevens van 155 deelnemers. Zij werden twee nachten in de gaten gehouden: de ene nacht sliepen ze met een gedragen T-shirt van hun partner als hoofdkussen, de andere nacht kregen ze een T-shirt van een vreemde of gewoon een ongedragen T-shirt toegestopt. De proefpersonen waren zelf niet op de hoogte van welk kledingstuk ze kregen. Toch bleek dat de geur van hun partner onbewust hun slaapritme bevorderde. Zowel uit hun eigen verklaringen als uit de wetenschappelijke monitoring van hun slaap bleek dat participanten die sliepen met de T-shirt van hun lief gemiddeld 2% beter tukten – een impact die te vergelijken is met die van melatoninepillen. Kruip vanavond dus extra dicht tegen je lief aan of – als jullie een nachtje alleen slapen – houd een gedragen T-shirt bij de hand voor noodgevallen.