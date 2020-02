Zwaar ongeval overschaduwt slot van Daytona 500

De Amerikaanse racepiloot Ryan Newman is ernstig gewond geraakt bij een loodzware crash in het slot van de Daytona 500.

Tijdens de laatste ronde leek de 42-jarige Newman in zijn Ford Mustang op weg naar de zege tot hij langs achter werd aangetikt door concurrent Ryan Blaney. Daardoor verloor Newman de controle over het stuur en belandde tegen de omringende muur, waarna hij verschillende keren over kop ging en vol in de flank werd geramd door de wagen van Corey Lajoie. De brandende bolide van Newman schoof vervolgens naar het midden van het ovaal, waar de hulpdiensten meteen toesnelden.

Aanvankelijk werd gevreesd voor het leven van de onfortuinlijke racepiloot, die in 2008 won in Daytona. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij volgens NASCAR-topman Steve O’Donnell in “een ernstige toestand verkeert”, al had de man ook voorzichtig positief nieuws. “De dokters stellen dat de blessures zijn leven niet in gevaar brengen”, klonk het.

De laatste dodelijke crash in Daytona Beach dateert van 2001, toen Dale Earnhardt om het leven kwam na een aanrijding.

De overwinning ging net als vorig jaar naar Denny Hamlin.

bron: Belga