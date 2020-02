Verdediging van artsen op euthanasieproces verwacht geen verbreking door Hof van Cassatie

De advocaten van de artsen die vrijgesproken werden in de zaak van de euthanasie van Tine Nys in 2010, verwachten niet dat het Hof van Cassatie het arrest op burgerlijk gebied zal verbreken. “Het lijkt een pure slag in het water van de burgerlijke partij, maar met verregaande gevolgen voor artsen die euthanasie willen plegen, omdat er opnieuw onrust gezaaid wordt”, zegt advocaat van de uitvoerende arts Walter Van Steenbrugge. Omdat het openbaar ministerie besliste om niet in cassatie te gaan, is de strafrechtelijke vrijspraak van de artsen in elk geval definitief. Het Gentse hof van assisen had in de nacht van 30 op 31 januari de drie artsen, die betrokken waren bij de euthanasie van Tine Nys in 2010 en beschuldigd werden van de vergiftiging, vrijgesproken. Tegen het arrest is alleen beroep bij het Hof van Cassatie mogelijk, en de partijen hadden daarvoor tot en met maandag de tijd. Het openbaar ministerie besliste om geen eis tot cassatie in te stellen. Dat betekent dat de strafrechtelijke vrijspraak van de artsen niet meer ongedaan gemaakt kan worden.

De burgerlijke partij heeft wel cassatieberoep aangetekend, maar die eis kan slechts ingesteld worden op burgerlijk gebied. Als het Hof van Cassatie de burgerlijke partij volgt en het arrest verbreekt, kunnen de artsen dus wel nog in een nieuw proces burgerrechtelijk verantwoordelijk gesteld worden en veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding.

bron: Belga