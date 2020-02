Stakingen leggen openbare leven in Griekenland stil

Zeelieden, ambtenaren en bus- en treinbestuurders hebben het openbare leven in Griekenland met stakingen vandaag zo goed als tot stilstand gebracht. Vooral in de kustvaart en het openbaar vervoer kwamen activiteiten stil te liggen. Omdat veel Grieken hun toevlucht zochten tot privévoertuigen, ontstonden op veel plaatsen files. Vooral in hoofdstad Athene leidde het tot een verkeerschaos. Ook veel veerboten voeren niet uit. Vanmiddag legden ook Griekse journalisten voor drie uur het werk neer.

De vakbonden in Griekenland eisen een verhoging van de pensioenen, die tijdens de zware financiële crisis van de voorbije tien jaar bijna gehalveerd werden. Daarnaast verwijten ze de regering van de christendemocratische partij Nea Dimokratia onder minister-president Kyriakos Mitsotakis de pensioenen laag te houden en de ziekenkassen te willen privatiseren. Een wet daaromtrent is al ter goedkeuring aan het parlement voorgelegd.

De regering van haar kant beschuldigt de in juli vorig jaar weggestemde linkse partij Syriza en de communistische partij KKE ervan voor de staking verantwoordelijk te zijn. “Men mag niet vergeten wat tot de crisis in Griekenland geleid heeft”, aldus Mitsotakis vandaag, in een verwijzing naar het schuldenbeleid van vorige regeringen.

bron: Belga