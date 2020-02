Magnette verwijt Geens en De Wever “onwaarheden en persoonlijke aanvallen”

PS-voorzitter Paul Magnette reageert via Twitter scherp op de kritiek van N-VA-voorzitter Bart De Wever en gewezen koninklijk opdrachthouder Koen Geens. “Ik nodig Koen Geens en Bart De Wever, die al drie dagen onwaarheden en persoonlijke aanvallen verspreiden, om er een beetje boven te staan (“prendre un peu de hauteur”). Dat soort houding helpt niet bij het zoeken naar oplossingen.” De manier waarop PS-voorzitter Paul Magnette vrijdag definitief de doodsteek heeft gegeven aan een federale regering met N-VA en PS blijft nazinderen. De voorbije dagen leverden onder meer gewezen koninklijk opdrachthouder Koen Geens en N-VA-voorzitter Bart De Wever scherpe kritiek aan het adres van Magnette. Zo toonde Geens zich niet gelukkig met de “ezelsstamp” die hij van de PS kreeg. Ook De Wever was scherp voor Magnette: “Ik zou de moed hebben gehad om de Rubicon over te steken, maar Magnette is vlak daarvoor teruggekeerd en heeft dan op laaghartige manier Koen Geens afgemaakt”, klonk het gisteren.

PS-voorzitter Paul Magnette laat die kritiek niet zomaar over zich heen gaan. Op Twitter verwijt hij Geens en De Wever dat ze “onwaarheden en persoonlijke aanvallen” verspreiden. “Dat soort houding helpt niet bij het zoeken naar oplossingen”, zo tweet de PS-voorzitter.

bron: Belga