Liverpool is als eerste team al zeker van Champions League-ticket voor volgend seizoen

Titelhouder Liverpool is sinds maandagavond als eerste team in Europa al helemaal zeker van deelname aan de Champions League volgend seizoen. De 0-2 nederlaag van Chelsea maandag tegen Manchester United zorgde voor mathematische zekerheid voor de Reds, die zelf in de Premier League bezig zijn aan een indrukwekkende reeks van 25 overwinningen in 26 duels. Theoretisch gezien was het team van Rode Duivel Divock Origi zaterdag zelfs al zeker van haar deelnamebewijs voor het kampioenenbal van volgend seizoen. Liverpool won toen met 0-1 bij Norwich, terwijl de UEFA vrijdagavond Manchester City een schorsing van twee jaar in Europa oplegde. De Citizens, momenteel tweede in de Premier League, kondigden echter meteen aan in beroep te gaan bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS). Als die instantie de straf bevestigt, zal het vierde Engelse Champions League-ticket naar de vijfde in de Premier League gaan. In dat geval was Liverpool dus al zeker, maar de nederlaag van Chelsea maandag nam alle twijfel weg.

Liverpool telt als koploper in Engeland 35 punten meer dan nummer vier Chelsea en 36 punten meer dan nummer vijf Tottenham. Die achterstand is niet meer in te halen met nog twaalf wedstrijden voor de boeg.

Vanavond begint Liverpool aan de knock-outfase van de Champions League van dit seizoen. De Reds spelen op bezoek bij Atlético Madrid hun heenwedstrijd van de achtste finales.

bron: Belga