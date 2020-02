“Heb misschien verloren maar voor mij was dit een zege”

Daags na haar comebackwedstrijd in Dubai tegen Garbine Muguruza, blikt Kim Clijsters met een goed gevoel terug. Op Twitter schrijft de Limburgse dat het ondanks het verlies als een zege aanvoelde. Tegelijk kijkt de mama van drie uit naar het vervolg. “Ik heb misschien de wedstrijd verloren maar voor mij was dit een zege”, schrijft Clijsters, die met 6-2 en 7-6 (8/6) onderuit ging tegen de nummer 16 van de wereld. “Terug op het terrein staan … dat is het gevoel en de energie die ik heb gemist en het was heerlijk om het terug te vinden. Nu kijk ik ernaar uit om met mijn team aan de slag te gaan om te groeien en ritme op te doen – stap voor stap!”

Clijsters’ volgende afspraak is het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey. Dat hardcourttoernooi gaat op 2 maart van start.

bron: Belga