Ecolo-voorzitter Nollet: “Delicate situatie, maar oplossingen blijven mogelijk”

Na hun audiëntie bij de koning wilden Jean-Marc Nollet en Rajae Maouane, de covoorzitters van Ecolo, niet veel kwijt over de politieke toestand van ons land. “De situatie is in elk geval delicaat”, zei Nollet. Volgens hem zijn er nog oplossingen mogelijk. Nollet sluit communautaire gesprekken niet uit, maar wilde ook daar niet over uitweiden. PS-voorzitter Paul Magnette zei vorige week dat een regering met N-VA voor de PS niet mogelijk is en dat er zonodig maar nieuwe verkiezingen moeten komen. “De zaken zijn complexer dan dat. Gelukkig zijn er nog situaties die een oplossing mogelijk maken”, zei Nollet vanmorgen na zijn onderhoud met de koning. Ook over het communautaire kan er volgens Nollet gesproken worden. “Waarom niet?”, aldus de Ecolo-voorzitter.

bron: Belga