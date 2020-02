Dieven in Japan stelen duizenden mondkapjes uit ziekenhuis

In de Japanse stad Kobe hebben dieven ongeveer 6.000 mondkapjes uit een ziekenhuis gestolen. De criminelen ontvreemden de maskers uit een opslagplaats van het Japanse Rode Kruis. Er is een groot tekort aan de maskers, die worden gebruikt om besmetting met het nieuwe coronavirus te voorkomen.

“We hebben nog een groot aantal maskers, genoeg om onze dagelijkse operaties in het ziekenhuis voort te zetten”, zei een medewerker van het ziekenhuis in Kobe. “Maar dit is zo betreurenswaardig.” De politie vermoedt dat de dieven de maskers voor veel geld willen verkopen.

In Japan, maar ook in andere Aziatische landen, zijn de meeste mondkapjes uitverkocht. Ook aan andere producten is een tekort. Gisteren nog stalen gewapende overvallers een bezorger in Hongkong honderden rollen toiletpapier. Verder is er bijvoorbeeld ook een run op ontsmettingsmiddelen.

Het besmettelijke coronavirus brak eind vorig jaar uit in de Chinese provincie Hubei. In China stierven 1.868 mensen aan het virus, 72.436 mensen raakten besmet.

