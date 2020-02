China stelt Amerikaanse medische uitrusting vrij van douanerechten

China heeft bepaalde Amerikaanse medische uitrusting vrijgesteld van douanerechten, die Peking had opgelegd in de handelsoorlog met de Verenigde Staten. De maatregel kadert in de strijd tegen het coronavirus. Uitrusting voor de transfusie bij patiënten of om de bloeddruk te meten, zal vanaf 2 maart niet langer onderhevig zijn aan douanerechten. Dat blijkt uit een lijst die de regering publiceerde. Op de lijst staan verder ook producten zoals bevroren runds- en varkensvlees, soja, olieproducten en lng.

De vrijstelling volgt niet automatisch. Chinese bedrijven moeten voor de invoer van die producten een specifieke aanvraag indienen, om van de vrijstelling te kunnen genieten. Bedoeling is om “beter te voldoen aan de groeiende vraag van Chinese consumenten”, aldus de bevoegde commissie in een persbericht, zonder te verwijzen naar het coronavirus.

De aankondiging van de maatregel gebeurt nu de ziekenhuizen in China kampen met grote tekorten aan medische uitrusting. De quarantainemaatregelen en drastische beperkingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verstoorden ook de productie en het transport van landbouwproducten door het land. Daardoor stegen de voedingsprijzen met 20,6 procent in januari, vergeleken met een jaar geleden.

Bron: Belga