Chelsea-coach Lampard hekelt VAR na onbestrafte trap op Batshuayi

Frank Lampard, coach van Chelsea, was scherp voor de videoscheidsrechter na het 0-2 verlies tegen Manchester United. Volgens de oud-middenvelder had Harry Maguire de uitsluiting verdiend nadat hij Michy Batshuayi vol in het kruis trapte. “Maguire had rood moeten krijgen. En daarna maakt hij de tweede goal. Dat doet een wedstrijd kantelen”, reageerde Lampard. “Dit is toch waarom er een VAR in het spel is gebracht. Hij moet de beelden opnieuw beoordelen, vanuit een andere hoek. De scheidsrechter kan niet alles zien. Als hij dan niet op zijn monitor gaat kijken, dan zal hij het zeker niet opmerken.”

Maguire trapte Batshuayi aan na een duel halfweg de eerste helft. De centrale verdediger kwam aan de zijlijn ten val na een duwtje van de Rode Duivel en trapte hem vervolgens al liggend recht in het kruis. “Batsman” schreeuwde het uit en viel op de grond maar de actie bleef onbestraft.

In de tweede periode zou Maguire de 0-2 eindstand op het bord zetten.

bron: Belga