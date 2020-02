Charleroi moet Bruno de rest van het seizoen missen met gescheurde kruisbanden

Sporting Charleroi kan de rest van het seizoen geen beroep meer doen op smaakmaker Massimo Bruno. De spelverdeler van de Carolo’s liep afgelopen zaterdag op training, een dag voor de competitiewedstrijd bij Antwerp (1-1), een scheur op in de kruisbanden van zijn knie en staat enkele maanden aan de kant. Gisteren onderging Bruno bijkomende onderzoeken in Antwerpen bij dokter Declercq. De resultaten vielen dinsdag binnen in Henegouwen. Bruno zal in de loop van volgende week geopereerd worden.

De 26-jarige Bruno was bij Charleroi aan een uitstekend seizoen bezig. Hij kwam dit seizoen tot vier goals en zes assists in 25 competitieduels. Charleroi staat mede dankzij zijn prestaties momenteel knap derde in de Jupiler Pro League met 48 punten na 26 speeldagen. Vier speeldagen voor het einde van de reguliere competitie is Charleroi zo wiskundig zeker van deelname aan PO1.

Bruno keerde in de zomer van 2018 terug naar Charleroi, de club waar hij in maart 2011 zijn profdebuut maakte. Daartussenin beleefde hij zijn doorbraak bij Anderlecht en maakte hij een transfer naar RB Leipzig dat hem uitleende aan RB Salzburg en opnieuw Anderlecht.

bron: Belga