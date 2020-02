BIZAR. Man laat knaagdieren los in hotelkamer om de boel op te lichten

Zachte lakens, een onbijtbuffet en onbeperkte gratis shampoo: wie gaat er niet graag op hotel? Een man uit de Amerikaanse staat Utah heeft een beestachtige wijze bedacht om gratis in hotelkamers te kunnen slapen. Hij liep echter tegen de lamp en werd gearresteerd.

Een 37-jarige man zou verschillende hotels hebben opgelicht door muizen en hamster los te laten in de hotelkamer waar hij verbleef en vervolgens over uitwerpselen te klagen tegen het hotelmanagement.

“Waarschijnlijk veel gedupeerden”

De manager van één bepaald hotel was echter snugger genoeg om het stinkende zaakje te doorzien. Hij vertelde aan het lokale televisiestation KUTV dat het hotel de oplichter eerst twee nachten had vergoed voor de overlast, maar toen de politie inlichtte. Die arresteerde de man. Volgens de politie is er nu weet van drie hotels waar de man zijn plannetje uitvoerde, maar gaat het waarschijnlijk om veel meer gedupeerden. Van de drie hotels gingen er twee in op zijn verzoek tot terugbetaling. De knaagdieren veroorzaakten ook heel wat schade in de kamers. De man hangt een veroordeling voor twee zaken van diefstal door misleiding en drie zaken van criminele vergrijpen met betrekking tot menselijke gezondheid of veiligheid boven het hoofd.