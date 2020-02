Learning for Life pakt werkloosheid aan met opleiding tot bartender

De vacatures voor bartender raken maar niet ingevuld. In ons land is de job een echt knelpuntberoep en daar wil Learning for Life iets aan doen met een gespecialiseerde opleiding van Diageo, in samenwerking met Horeca Forma en VDAB. Momenteel loopt de tweede editie met de steun van stad Gent, maar ook stad Antwerpen organiseerde al drie succesvolle edities.

In de periode van maart 2018 tot februari 2019 waren er gemiddeld 2.305 werkzoekenden in Vlaanderen voor het beroep van barman. In dezelfde periode kwamen er 502 vacatures voor barman vrij. Er zijn dus voldoende werkzoekenden om het tekort op te vangen en toch is bartender nog steeds een knelpuntberoep. De werktijden zijn vaak atypisch en de eisen liggen hoog. Het beroep vereist immers veel specifieke skills en kennis.

«Er wordt een hoge mate van technische vakkennis verwacht, zeker voor specialisaties als bartender in cocktailbars», legt Bjorn Cuyt van VDAB uit. «Daarnaast wordt verwacht dat een barman ook communicatief sterk is. Om aan de grote vraag naar gekwalificeerd personeel te voldoen, investeren we opleiding en stages. Bovendien is dit een belangrijke opstap naar de arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren.»

Intensieve opleiding en stage

Stad Gent organiseert de opleiding al voor de tweede keer. Gedurende 260 uur of 10 weken zullen 11 deelnemers ondergedompeld worden in de wereld van hospitality en cocktails. De studenten zullen bovendien stage lopen bij Gentse horecazaken, zoals amigo amigo, Café Gomez, The Cobbler en 5 voor 12.

Groot succes

In 2019 werd een gelijkaardige opleiding met de steun van stad Antwerpen gegeven. Het was al de derde keer dat geïnteresseerden zich op een efficiënte manier konden bijscholen tot bartender. Zeven op de tien cursisten vonden na afloop een job in de horeca. Schepen voor Economie en Werk Claude Marinower (Open Vld) is positief: «De sector is permanent op zoek naar talent. Door beloftevolle jongeren op te leiden en stage te laten lopen bij straffe werkgevers, willen we beide groepen ademruimte en toekomst bieden.»