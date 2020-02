Vilvoorde vervangt in stadsfeestzaal foto’s van koningen door kunstwerk over diversiteit

De Vilvoordse gemeenteraad heeft maandagavond unaniem beslist om met uitzondering van het statiepotret van het huidig koningspaar Filip en Mathilde in de feestzaal op de hoogste verdieping van het stadhuis de foto’s van de andere Belgische koningen te verwijderen en te vervangen door een kunstproject dat de diversiteit in stad uitbeeldt. “De beslissing is vooral een protest tegen de gruwelen die Leopold II in Congo begaan heeft. Vilvoorde werd een tijd terug met die gruwelgeschiedenis geconfronteerd tijdens een tentoonstelling die hier samen met de Congolese gemeenschap georganiseerd werd”, aldus burgemeester Hans Bonte (sp.a).

In de plaats van de foto’s van de vroegere Belgische koningen komt er een kunstproject met de diversiteit in Vilvoorde als centraal thema. “Het is niet bepaald in welke vorm dit moet gebeuren. We zullen binnenkort een oproep lanceren naar kunstenaars om voorstellen te doen”, aldus Bonte.

bron: Belga