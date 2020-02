Ongeval met tram in Hoboken: slachtoffer is overleden

De 55-jarige vrouw uit Antwerpen die maandagavond werd aangereden door een tram in Hoboken is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dat meldt de lokale politie van Antwerpen.

Het ongeval gebeurde rond 19.10 uur op de Sint-Bernardsesteenweg ter hoogte van de De Bosschaertstraat. Het slachtoffer werd met zeer zware verwondingen van onder de tram gehaald. De vrouw werd gereanimeerd en in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed ze later op de avond.

De omstandigheden van de aanrijding moeten nog verder onderzocht worden. De politie doet daarvoor een beroep op camerabeelden en getuigenverklaringen.

bron: Belga