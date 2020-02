Kim Clijsters gaat bij rentree strijdend onderuit tegen Muguruza

Kim Clijsters heeft bij haar rentree in twee sets met 6-2 en 7-6 (8/6) verloren van de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 16) in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Dubai (hard/2.634.670 dollar). In haar eerste profwedstrijd sinds augustus 2012 moest de 36-jarige Clijsters haar eerste opslagspel op Centre Court inleveren tegen de tien jaar jongere Muguruza. De Spaanse, net als Clijsters voormalig nummer 1 van de wereld, ging bij 4-2 opnieuw door de service van de Limburgse. Clijsters kreeg vervolgens drie breakkansen, maar de sterk serverende Muguruza besloot de eerste set met 6-2.

Ook in de tweede set kende het spel van Clijsters, die uiteraard een gebrek aan matchritme heeft, hoogtes en laagtes. Muguruza, tweevoudig grandslamwinnares en begin deze maand verliezend finaliste op de Australian Open, snoepte Clijsters tot tweemaal toe haar opslagspel af: 3-0. De viervoudige grandslamwinnares hielp de Spaanse wat door in totaal tien dubbele fouten te slaan, maar met haar eerste breakpunt kwam ze wel terug tot 3-2. Clijsters gaf blijk van haar vechtlust en hamerde zich naar een 4-5 voorsprong. Bij vlagen toonde ze haar beste tennis. In een evenwichtige tiebreak trok Muguruza uiteindelijk met 8/6 aan het langste eind.

Muguruza ontmoet in de achtste finales ofwel de Russin Veronika Kudermetova (WTA 39) ofwel de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 26).

Clijsters kondigde in september haar tweede comeback in het proftennis aan en mikte daarbij meteen op de Australian Open, waarvoor ze een wildcard zou krijgen. De voormalige nummer 1 van de wereld – twintig weken stond ze bovenaan de WTA-ranking – liep echter een knieblessure op, waardoor haar comeback vertraging opliep. Uiteindelijk verkoos ze Dubai boven het Mexicaanse Monterrey (2-8 maart) om haar rentree te maken. Clijsters won in totaal 41 WTA-titels, waaronder vier grandslams (US Open 2005, 2009 en 2010, Australian Open 2011) en drie keer de Masters.

Eerder op de dag plaatste Elise Mertens (WTA 22) zich eenvoudig voor de tweede ronde. Belgiës nummer 1 haalde het met 6-3 en 6-0 van de Chinese Qiang Wang (WTA 28). In de achtste finales neemt Mertens het op tegen haar Wit-Russische dubbelpartner Aryna Sabalenka (WTA 13) of de Griekse Maria Sakkari (WTA 21).

bron: Belga