Het blijft winderig

Het wordt vandaag wisselend bewolkt met buien, mogelijk met korrelhagel en eventueel een donderslag. De maxima schommelen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 8 tot 10 graden in Vlaanderen. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig, aan de kust krachtig, met rukwinden die tijdens de buien kunnen oplopen tot 80 kilometer per uur. Dat meldt het KMI. Vanavond en vannacht zijn er nog enkele buien mogelijk in het zuiden van het land, en in de Ardennen kan de neerslag een winters karakter aannemen. Elders lijkt het overwegend droog te blijven met opklaringen. De minima liggen tussen 1 en 3 graden in Hoog-België en tussen 4 en 6 graden elders. De westzuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig, aan de kust krachtig, met rukwinden tussen 50 en 75 kilometer per uur.

Dinsdag wordt het wisselend bewolkt en is het overwegend droog ten noorden van Samber en Maas. In de Ardennen zijn er wat meer wolkenvelden en zijn lokaal enkele buitjes mogelijk. Deze kunnen op het reliëf een winters karakter aannemen. De maxima schommelen tussen 4 en 7 graden in Hoog-België en 9 graden elders. Er zijn nog rukwinden mogelijk tot 60 kilometer per uur. In de nacht van dinsdag op woensdag trekt een actieve storing vanaf de kust over het land. Deze buien kunnen een winters karakter aannemen in de Ardennen. De minima liggen tussen 0 en 3 graden in Hoog-België en tussen 3 en 5 graden elders. De wind waait matig tot vrij krachtig, met mogelijk rukwinden tot 75 kilometer per uur.

Woensdagochtend verlaat een storing ons land in het zuidoosten. In de Hoge Ardennen kan er daardoor ’s morgens nog wat winterse neerslag vallen. In de loop van de dag is het in de meeste streken wisselend bewolkt en overwegend droog. Op het eind van de namiddag of in de avond wordt het vanaf het westen betrokken. De maxima schommelen tussen 2 en 8 graden, met een soms nog vrij krachtige wind.

bron: Belga