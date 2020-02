Federale formatie – “Ik wou de Rubicon oversteken, Magnette is vlak daarvoor teruggekeerd”

Er was een entente tussen N-VA en PS dat België “onbestuurbaar” is geworden en een “fundamentele omvorming” zich opdringt, maar in plaats van de problemen aan te pakken, heeft PS-voorzitter Paul Magnette “zijn rug gekeerd”. Zo heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever maandagavond in Terzake zijn visie op de nieuwe impasse in de onderhandelingen over een federale regering gegeven. “Ik bereid mij niet voor op nieuwe verkiezingen. Ik zie de realiteit zoals ze is. Dit land heeft een fundamentele omvorming nodig en daarvoor zijn de belangrijkste politieke krachten in Vlaanderen en Wallonië nodig. We stonden op het punt dat we dat tegenover elkaar hebben toegegeven, maar in plaats van de problemen aan te pakken, heeft de PS de rug gekeerd”, zo blikte De Wever terug op de poging die Koen Geens (CD&V) als koninklijk opdrachthouder heeft ondernomen om de PS en de N-VA dichter bij elkaar te brengen.

Volgens De Wever was er een “entente” tussen de drie partijen dat het land “onbestuurbaar” is geworden, dat het “zinloos” is om er op deze manier mee verder te gaan en dat de “bestuurskracht van België zienderogen erodeert” op een moment dat er belangrijke keuzes moeten gemaakt worden, bijvoorbeeld met het oog op de begroting en de vergrijzingskosten. Volgens De Wever lagen er concrete teksten en een begrotingstabel op tafel. “Was daarmee alles opgelost? Neen. Was dit een basis om op verder te gaan? Ja.”

Volgens De Wever is Magnette echter “weggevlucht van die fundamentele overtuiging die hem eigen is” en “durfde hij aan zijn achterban de waarheid niet te zeggen”. “Ik zou de moed hebben gehad om de Rubicon over te steken, maar Magnette is vlak daarvoor teruggekeerd en heeft dan op laaghartige manier Koen Geens afgemaakt.”

De Wever maakt zich geen illusies over wat de daadkracht van een volgende Belgische regering nog kan worden. “Ook die zogenoemde Vivaldisten beseffen dat pappen en nathouden het beste is wat ze nog zullen kunnen bereiken.”

bron: Belga