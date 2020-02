Extra camera’s op achterlijn tijdens play-offs

De Pro League heeft op zijn maandelijkse raad van bestuur een test goedgekeurd met extra camera’s op de achterlijn om na te gaan of het leer helemaal over de doellijn is gegaan. Die camera’s zullen al gebruikt worden in alle wedstrijden van play-off 1, maar ook in de halve finales en finale van play-off 2. Na het omstreden doelpunt van Hans Vanaken in Club Brugge-Antwerp vroeg de Pro League offertes op van bedrijven die doellijntechnologie of alternatieven aanboden. Opnieuw kwamen de profclubs tot dezelfde conclusie: de kosten van volwaardige doellijntechnologie staan niet in verhouding tot het aantal keren dat het technologische snufje gebruikt wordt.

En dus komt de Pro League met een alternatief. De camera’s zullen niet in het doel hangen, maar in het verlengde van de doellijn worden geplaatst. De Video Assistent Referee (VAR) kan die extra camera’s gebruiken om na te gaan of een goal geldig is of niet. “Die bijkomende technologische middelen, die operationeel zullen zijn in PO1 en de halve finales en finale van PO2, zal de scheidsrechters nog meer ondersteuning bieden in de cruciale wedstrijden van het seizoenseinde”, klinkt het.

Na het seizoen volgt een evaluatie van deze camera’s. Als de test goed verloopt, zullen ze vanaf het seizoen 2020-2021 ook in de reguliere competitie ingezet worden.

bron: Belga