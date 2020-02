CD&V past voor “fronten” en “oorlogstaal”

CD&V-voorzitter Joachim Coens ziet geen heil in “fronten” en “oorlogstaal”. Hij waarschuwt de Franstalige partijen wel. “Als zij een Nederlandstalige meerderheid blijven onmogelijk maken, dat is er een groot probleem.” Het partijbureau van CD&V boog zich maandag over de politieke toestand, nadat Koen Geens vrijdag een einde maakte aan zijn koninklijke opdracht. Dat gebeurde nadat PS-voorzitter Paul Magnette schijnbaar definitief de deur dicht had gegooid voor een regering met N-VA aan boord. Intussen heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever de Vlaamse partijen opgeroepen een “Vlaams front” te vormen.

“Ondanks de taal van de PS en ondanks dat de ontgoocheling bij ons groot is, praat ik liever niet in termen van fronten of oorlogstaal”, stelde voorzitter Coens na afloop van het partijbureau. “Wij hebben het beste gegeven om te zoeken naar een stabiele meerderheid met een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens. Wat ons betreft, zijn wij niet meer aan zet”.

Door het njet van Magnette is in theorie enkel een zogenaamde Vivaldi-coalitie nog een mogelijkheid, dus een ploeg met socialisten, liberalen en groenen, aangevuld met CD&V. Die heeft geen meerderheid aan Vlaamse kant. “Wij stellen geen veto’s, maar wij hebben wel de stellige overtuiging dat voor een volwaardige regering met een volwaardig programma, een meerderheid een belangrijke voorwaarde is”, reageert Coens.

De christendemocratische voorzitter benadrukt dat ons land voor grote uitdagingen staat. Die spelen zowel op budgettair, als op sociaal-economisch en klimaatvlak. “Aan Franstalige zijde moet men er bij stilstaan dat als ze een Nederlandstalige meerderheid blijven onmogelijk maken, er een groot probleem is”, waarschuwde Coens.

Later op de dag begint de koning met zijn consultaties. Om 15.00 uur bijt Maxime Prévot (cdH) de spits af. Een uur later is het de beurt aan Groen-voorzitster Meyrem Almaci en om 17.00 uur volgt De Wever.

