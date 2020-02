“Belangrijk dat er geen vertraging is in procedure”

De stuurgroep van de tram Hasselt-Maastricht, met onder meer Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld), heeft maandag beslist om de opgestarte studie van het Boulevardtracé af te wachten. Aan Nederlandse kant steeg de ongerustheid over een mogelijke wijziging van het tracé in Hasselt, zo schreef Het Belang van Limburg maandag. “Het overleg is constructief geweest. Het is belangrijk dat er geen vertraging is in de procedure, geen meerkost aan Nederlandse zijde en geen negatieve effecten op het reizigerspotentieel”, klinkt het in een gezamenlijk standpunt. Medio april zal de stuurgroep opnieuw samenkomen. In Hasselt is maandag de stuurgroep voor de aanleg van de tram tussen Hasselt en Maastricht samengekomen. De stuurgroep bestaat uit de Vlaamse regering, De Lijn, de stad Maastricht en de Nederlandse provincie Limburg. “Het overleg is constructief geweest. Er werd beslist om de opgestarte studie naar aanleiding van het Boulevardtracé af te wachten”, stellen de leden in een gezamenlijke reactie.

Aan Nederlandse kant steeg de ongerustheid over de wijzigingen die Vlaanderen mogelijk wil doorvoeren aan het tramtracé. Vanuit Nederland kwam maandag nog de waarschuwing dat ze een wijziging van het tracé van de tram Hasselt-Maastricht in de Hasseltse binnenstad niet zien zitten. Nog eens twee jaar vertraging is voor de Nederlanders geen optie, zo schreef Het Belang van Limburg. De Nederlanders willen immers vasthouden aan het station van Hasselt als eindhalte, maar kregen nog geen officiële informatie over een mogelijk nieuw tracé.

In de marge van het Vlaamse regeerakkoord werd door N-VA, CD&V en Open Vld afgesproken dat het tracé in Hasselt over de kleine ring zou worden geleid in plaats van door de Heilig Hartwijk, wat de Hasseltse burgemeester Steven Vandeput (N-VA) wil vermijden. De eindhalte zou daardoor mogelijk in de Bampslaan, vlak bij het station, komen te liggen.

bron: Belga