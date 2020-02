Acht Belgen vanop cruiseschip Westerdam nu op hotel in Cambodja

Acht Belgen die op het cruiseschip Westerdam zaten, zitten nu nog op hotel in de Cambodjaanse hoofstdad Pnom Penh. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Op de Westerdam zaten in totaal elf Belgen. Twee van hen zijn intussen al terug, en de laatste is een bemanningslid dat zich nog op de Westerdam bevindt. De acht Belgen die nog in Cambodja zitten bekijken samen met de reisorganisatie hoe ze terugkeren naar België. De ambassade staat hen bij indien nodig. Zaterdag werd duidelijk dat een 83-jarige Amerikaanse passagier van het cruiseschip dan toch besmet was met het coronavirus. Maleisië meldt dat de vrouw positief heeft getest nadat ze vrijdag van Cambodja naar Maleisië was gevlogen, samen met 144 andere passagiers van het schip. Haar man heeft het virus niet opgelopen.

De Westerdam had een tiental dagen rondgevaren op de Aziatische wateren, omdat de Filipijnen, Taiwan, Japan, Zuid-Korea en Thailand uit vrees voor het coronavirus weigerden het cruiseschip te laten aanmeren. Donderdagochtend kreeg het schip dan toch toegang tot de haven van de Cambodjaanse stad Sihanoukville.

Nadat het schip was aangemeerd, volgden nog medische controles aan boord. Volgens de Cambodjaanse autoriteiten is bij niemand het virus geconstateerd, maar later bleek er dus toch een positief geval te zijn.

De Westerdam vaart onder Nederlandse vlag, maar is van de Amerikaanse rederij Holland America Line. Aan boord van het schip bevonden zich 1.455 passagiers en 802 bemanningsleden.

bron: Belga