Museumpas wordt 9 euro duurder vanaf 1 maart

De prijs voor de Museumpas verhoogt op 1 maart van 50 euro naar 59 euro. Met die pas krijgen eigenaars toegang tot 170 musea. De verhoging van de prijs is te wijten aan de stijgende ticketprijzen voor tentoonstellingen. Na de prijsverhoging zal een toeslag voor tijdelijke exposities “hoogst uitzonderlijk” worden, meldt de organisatie museumPASSmusées.

De Museumpas werd in 2018 gelanceerd om meer mensen naar musea te lokken. De prijs gaat nu omhoog van 50 euro naar 59 euro. Toen de pas werd geïntroduceerd stapten al een honderdtal kunstinstellingen mee in het project, een anderhalfjaar later waren dat er al 170. Het aantal blijft stijgen, maar het grotere aanbod is niet de reden voor de prijsverhoging.

Hogere prijzen

MuseumPassmusées is een coöperatieve vennootschap, opgericht door en voor de museumsector, en int het geld dat binnenkomt wanneer een museumpas verkocht wordt. Het geld dat wordt verdiend met de passen, vloeit daarna terug naar de sector. Elk museum dat betrokken is bij de organisatie wordt vergoed, afgaande op de gemiddelde toegangsprijs. Nu dat die prijs naar omhoog gaat, wordt ook de museumPas duurder.

Er moet ook rekening gehouden worden met de bijna 100.000 pashouders: zij gaan vaak en veel naar musea. Ook bezoeken ze steeds vaker duurdere blockbuster-instellingen. De Museumpas werd afgelopen jaar ongeveer 500.000 keer gebruikt.