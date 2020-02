‘Love Island’-presentatrice plots overleden: “We zijn er kapot van”

Caroline Flack, de presentatrice van de Britse versie van ‘Love Island’, is zaterdag overleden. Ze stapte uit het leven.

Een vriendin was afgelopen zaterdag nog bij de bekende presentatrice. Toen die vriendin even naar de winkel ging en nadien terugkeerde, merkte ze dat ze niet meer binnen kon. Ze belde de vader van Caroline, Ian. Hij trof het levenloze lichaam van Flack aan in haar appartement. Ze had zichzelf van het leven beroofd. Flack werd 40 jaar.

Het bekende tv-gezicht, dat onder meer ‘Love Island’ en ‘The X Factor’ presenteerde, werd de laatste tijd hevig besproken in de media naar aanleiding van een rechtszaak waarin ze betrokken was. Zo zou ze haar vriend Lewis Burton (27) in december in zijn slaap geslagen hebben met een lamp. Hij liep daarbij een stevige hoofdwonde op.

Flack werd gearresteerd, maar ontkende de beschuldigingen. De rechter liet haar, in afwachting van het proces, vrij onder voorwaarden na betaling van een borgsom. Burton verzoende zich met Flack en steunde de vervolging van het parket niet. Hij had tevens nooit een klacht ingediend tegen haar.

Door de commotie rond het proces zette Flack een stap opzij als presentatrice van ‘Love Island’. Op de dag van haar dood kreeg ze te horen dat het proces in maart zou doorgaan. Het management van Flack betreurt de manier waarop het parket met de zaak omgegaan is. “Het Openbaar Ministerie wist hoezeer Caroline kwetsbaar was, maar wist ook dat het vermeende slachtoffer Lewis Burton de vervolging niet langer wenste en dat hij de versie van de feiten door het Openbaar Ministerie betwistte”, klinkt het.

Ook de Britse roddelpers krijgt er stevig van langs. Die alludeerde regelmatig op het vermeende geweld. Zo deelde The Sun met Valentijn nog een ‘ludieke’ Valentijnskaart waarop ‘Ik sla je met een lamp’ stond. De krant haalde de kaart na de dood van Flack offline.

The Sun newspaper publish an article about a Caroline Flack Valentine’s card and the day after we find out she’s dead.

They’ve now removed the piece online.

The British media is vile. I wasn’t particularly a super fan but the incessant bullying is out of order. pic.twitter.com/cVBPtH7VHD

— Melissa Murphy (@Melissa_Mur4y) February 15, 2020