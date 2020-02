Albert Heijn levert voortaan ook aan huis

Supermarktketen Albert Heijn wil in de lente starten met thuisleveringen. Tot nu toe was dat niet mogelijk en moest je je verplaatsten naar de winkel bij jou in de buurt. Het nieuwe concept zal eerst in Antwerpen uitgerold worden.

Winkelketen Albert Heijn gaat voortaan ook boodschappen aan huis leveren. Voordien kon je al online je boodschappen bestellen, maar die moest je vervolgens bij een afhaalpunt bij jou in de buurt oppikken. Het nieuwe idee wordt eerst in Antwerpen uitgerold. Vervolgens is het de bedoeling dat dit over heel Vlaanderen mogelijk wordt. In Nederland doen ze al langer aan thuisbezorging.

Evolutie Albert Heijn

Met Albert Heijn komt er een eerste supermarkt in België die alles zelf aan huis levert. Afgelopen woensdag opende de Nederlandse keten nog een handelszaak in Maasmechelen. Daardoor zitten ze nu aan 50 vestigingen over heel Vlaanderen. In de toekomst wil Albert Heijn er dubbel zoveel in Vlaanderen.