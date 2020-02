Wees morgen extra vriendelijk voor iedereen

Ieder jaar opnieuw wordt op 17 februari tijdens de ‘Doe Vriendelijk Dag’ verwacht dat je extra aardig bent tegen je medemens. Geef wat meer aandacht aan anderen door bijvoorbeeld een compliment te geven.

Morgen moet je extra vriendelijk zijn tegen de mensen om je heen, want 17 februari staat in het teken van vriendelijkheid. Op de ‘Internationale Doe Vriendelijk Dag’ mag je extra lief zijn tegen de mensen die je pad kruisen. Zeg bijvoorbeeld hallo aan de mensen die je ontmoet, of sta voor iemand op in de trein of bus. Een kleine moeite die veel kan betekenen voor je medemens.

De ‘Doe Vriendelijk Dag’ is overgevlogen vanuit Amerika. Het is oorspronkelijk ontstaan in Nieuw-Zeeland waar ze dit ieder jaar op 1 september vieren. In de rest van de wereld vieren ze deze dag op 17 februari.