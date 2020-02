Slechts 1 op de 7 zelfstandigen start met businessplan

Slechts een op de zeven zelfstandigen heeft een businessplan als ze beginnen aan hun activiteiten. Niet omdat ze het niet willen, maar omdat ze de juiste informatie niet vinden. Dat blijkt uit een rondvraag van ACERTA bij 1.300 zelfstandigen.

Zes op de zeven ondernemers hebben geen businessplan voor ze beginnen aan hun activiteiten. Dit is niet te wijten aan onwetendheid, nonchalance, luiheid of zelfzekerheid. Twee op de drie zelfstandigen beginnen zich namelijk wel actief te informeren, bijvoorbeeld over een financieel plan. Toch heeft maar een kleine minderheid aan het einde van de rit een volledig businessplan. Nochtans is zo een plan een belangrijke houvast voor zelfstandigen.

Geen informatie

Meer dan de helft van de starters die gericht op zoek zijn gegaan naar informatie, zeggen dat ze uiteindelijk niet vonden wat ze zochten. En dat terwijl er genoeg bronnen zijn waar de ondernemers toegang tot hebben.

“Dat veel starters aan hun onderneming beginnen zonder goed businessplan komt gedeeltelijk omdat ze in hun zoektocht met zoveel complexe informatie geconfronteerd worden, via zoveel verschillende kanalen, dat ze dit niet verwerkt krijgen. De uitdaging is om starters op een zo eenvoudig mogelijke manier te informeren over business planning – en financiële planning in het bijzonder – zodat ze hier gerichter mee aan de slag kunnen”, zegt Nicolas Pevenage, verantwoordelijke voor digitalisering en innovatie bij Acerta.