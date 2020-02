Geens: “Had graag elegantere sortie van Magnette gekregen”

Een emotionele Koen Geens (CD&V), die zijn opdracht als koninklijk opdrachthouder beëindigd zag, heeft fel uitgehaald naar de PS. “Ik had van Magnette graag een iets elegantere sortie gekregen dan die ezelsstamp”, zei hij in De Zevende Dag. Volgens de PS was het Geens zelf die beslist heeft om er de brui aan te geven.

Geens herhaalde dat hij met de verschillende partijen verregaande inhoudelijke gesprekken heeft gevoerd en dat die wat hem betreft resultaat hadden kunnen opleveren. Dat de PS uiteindelijk haar veto stelde tegen een paarsgele coalitie met de N-VA, heeft volgens Geens dan ook niets met de inhoud te maken.

“Unieke kans gemist”

Naar de precieze reden voor Magnette om Geens een “ezelsstamp” te verkopen, heeft het CD&V-boegbeeld het raden. Geens betreurt dat er een “unieke kans” is gemist om met de PS en de N-VA de twee grootste partijen in Wallonië en Vlaanderen bij elkaar te brengen “onder de begeleiding van een derde, zonder dat een van de twee haar nek moest uitsteken”.

“Eigen beslissing”

In een reactie laat de PS weten dat het ontslag van Geens zijn eigen beslissing was. “Het is zijn eigen beslissing om ontslag te nemen, want wij waren bereid om andere formules te proberen”, aldus PS-woordvoerder Frédéric Masquelin.

Magnette bestrijdt de stelling van Geens dat een akkoord dichtbij was en vraagt Geens om hem het tegendeel te bewijzen. “Er was geen tekst van een akkoord, het ging louter om een inhoudstafel zonder concrete voorstellen. Als mijnheer Geens het tegendeel beweert, dat hij dan de tekst publiceert.”