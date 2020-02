Daarom wil Ewan McGregor zo snel mogelijk weg uit Engeland

Acteur Ewan McGregor is zijn Engelse fans helemaal beu. Hij vindt de constante vraag om een selfie zo vervelend, dat hij naar Los Angeles verhuist.

In een podcast van de Amerikaanse Sunday Sitdown vertelt de Schotse acteur dat hij steeds met gebogen hoofd op straat moet lopen. Hij woont al jarenlang in Londen, waar hij de laatste tijd steeds drukker bezig is met oogcontact vermijden. De acteur wordt immers voortdurend lastiggevallen om selfies.

Zielloos en gênant

De Trainspotting-acteur noemt selfies zelfs ‘zielloos en gênant’. Niet langer klampen fans hem aan voor een praatje, het gaat ze alleen nog om de foto, zegt hij. “Als acteur verplaats je je altijd in iemand anders schoenen. Je moet de wereld in, anders is je werk nergens op gebaseerd”, zegt hij. “Ik wil niet niet over straat kunnen. En op sommige plekken is dat makkelijker dan op andere.”

In Londen werd dat steeds moeilijker, vervolgt hij. “Als ik daar alleen liep, liep ik snel en met mijn hoofd naar beneden. Ik vind het altijd leuk om met mensen te praten over mijn werk, maar het gaat tegenwoordig alleen nog maar om een selfie maken.” Zonder gesprek, zegt hij. “Er is geen communicatie. Mensen maken een foto en dan gaan ze weer door.”

Shit-film

McGregor heeft zelfs zo’n hekel aan selfies, dat hij nog liever heeft dat mensen hem vertellen hoe slecht ze zijn werk vinden. “In een selfie zit geen uitwisseling. Voorheen zeiden mensen: ‘Hé, ik zag je in die ene film’.” In Schotland, de thuis van McGregor, waren ze zelfs nog wat directer. “Het was een shit-film, zeiden ze gerust. Er was dan tenminste nog iets van communicatie.”

De 48-jarige acteur speelde in 1996 in de inmiddels cultklassieker Trainspotting. Vijf jaar later konden we hem bewonderen in de filmmusical Moulin Rouge. Recentelijk was McGregor te zien is Steven King’s Doctor Sleep, een vervolg op zijn boek The Shining. Op dit moment kan je Ewan in de rol van Roman Sionis zien in de film Birds of Prey. Mocht je één van de films te gek of juist helemaal niks vinden, meld dat dan gerust aan de acteur als je hem tegenkomt.

Bron: Metro Nederland