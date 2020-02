Daarom is een kantoorjob slecht voor je billen

Heel de dag achter een bureau zitten is slecht voor je billen. Doordat je lang blijft zitten geraakt je achterwerk in een slaapmodus, wat niet alleen slecht is voor je achterste maar ook voor je benen.

Door heel de dag op je werk, in de auto of trein en thuis in de zetel te zitten verzwakken de spieren in je bil. Je heupspieren daarentegen worden sterker en dat zorgt voor een kromme houding van je rug. Deze kromme houding kan voor rugklachten zorgen. Het is daarom belangrijk om een goede, rechte houding te hebben achter je bureau.

Knieën en enkels

Doordat je bilspieren verzwakken, kan je achterwerk je eigen massa niet meer dragen. Hierdoor zal het gewicht doorlopen naar je benen. Dit kan in de loop van de tijd voor hinder zorgen aan je knieën en enkels. Naast alle pijntjes, krijg je ook smallere billen en wordt de bloedsomloop in je achterste slechter. Je weet dus wat de boodschap is.