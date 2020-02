VIDEO. Buurtwinkel in New York geeft gratis eten in ruil voor rekensom

Een buurtwinkel in New York heeft een wel heel aparte manier om zijn klanten te entertainen. Door een rekensom op te lossen, krijgen ze de kans om vijf seconden lang te pakken wat ze kunnen.

De buurtwinkel Lucky Candy in de New Yorkse wijk de Bronx geeft mensen de kans om gratis eten te winnen. De regels zijn simpel: los een rekensom op en je krijgt vijf seconden om te pakken wat je maar wilt. Van bananen tot een waterpijp, alles wat in de rekken staat mag meegepakt worden. Behalve de kat.

TikTok

Het brein achter de actie is de 20-jarige Ahmed Alwan. “Ik wou alleen de gemeenschap helpen. Maar het moest ook leuk zijn. Dus ik maakte een TikTok-account aan en koos een uitdaging: een rekensom. Het is mijn manier van entertainen en mijn klanten iets bij te leren. En ondertussen kan ik de mensen ook nog laten lachen”, vertel Alwan aan CNN.

Na twee weken en dertien video’s later heeft Alwan 300.000 volgers op TikTok en 17.000 op Instagram. In de filmpjes hoor je hem simpele vragen stellen zoals, “Wat is 5 maal 5?” of “Wat is 10 maal 10 min 50?”. Als de mensen de vraag juist beantwoorden, krijgen ze vijf seconden om te pakken wat ze maar willen. Het maakt niet uit hoeveel ze meenemen of hoe duur de spullen zijn.