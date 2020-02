LIFEHACK. Dankzij deze geniale methode blijft je avocado groen

Avocado’s zijn een geliefd ingrediënt bij menig hipster. We verwerken het fruit tot guacamole, leggen een dikke laag op onze boterhammen en eten het eigenlijk bij alles. Zo nu en dan kan het dus gebeuren dat je een halve avocado over hebt en die even in de frigo moet bewaren, maar dat is helaas geen lachertje.

Wie weleens heeft geprobeerd om een halve avocado te bewaren, weet hoe moeilijk dat is. Laat je de vrucht los in je frigo liggen dan wordt die gegarandeerd bruin, maar ook plastic potjes, vershoudfolie en andere trucjes zijn niet waterdicht.

Sla

Dat probleem had ook de Nieuw-Zeelandse Cherry. Per toeval deed ze echter een geniale ontdekking. Het blijkt namelijk dat je doorgesneden avocado maar liefst een week lang goed blijft als je hem verpakt in… slabladeren. En dan met name de buitenste bladeren van de krop, die wat harder zijn dan de rest. In de natuur hebben die als doel om de sla te beschermen en langer goed te houden en ze kunnen dus ook ingezet worden om andere voedingsmiddelen te bewaren. Bovendien gooi je de harde bladeren vaak weg omdat ze minder lekker zijn, maar op deze manier kunnen ze toch nog van pas komen en gebruik je geen milieu-onvriendelijke alternatieven.