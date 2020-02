Dit wilde je altijd al weten over tepels

De meesten van ons weten het wel: geen enkele borst, geen enkele tepel is hetzelfde. De ene wijst omhoog, de andere opzij, de ene is groot en de andere klein. Wat dat betreft stellen we ons niet te veel vragen. Maar er zijn ook tepelbijzonderheden die wel – al is het onterecht – de wenkbrauwen doen fronsen.

Je tepels staan naar binnen

We spreken hier ook wel van een ingetrokken tepel en dat is niets om je zorgen over te maken. Maar liefst 10 tot 20% van de mensen met tepels beschikken over een of twee tepels die naar binnen staan. Op zich hoef je hier helemaal geen last van te hebben, al is het wel wat moeilijker om borstvoeding te geven. Indien nodig kan er een chirurgische ingreep worden gedaan zodat je tepels ‘gewoon’ naar buiten wijzen. Ben je volwassen en gaan je tepels plots naar binnen wijzen? Breng dan een bezoekje aan je huisarts, want dit kan in bepaalde gevallen wijzen op borstkanker.

Er groeit haar op

Bij mannen is haar op de tepels algemeen aanvaard en niets bijzonders, maar vrouwen durven zich weleens te schamen als er enkele haartjes komen piepen. Nochtans is dat heel gewoon. Factoren als de puberteit, zwangerschap, menstruatie, menopauze en zelfs de pil kunnen de haargroei stimuleren. Is de haargroei erg intens, dan kan dat wijzen op een overschot aan mannelijke hormonen. Met name aandoeningen als PCOS en het syndroom van Cushing kunnen aan de basis liggen van de haargroei en het is dan ook aangewezen om bij een erg weelderig tepelbos de huisarts te consulteren.

Je tepels zijn bedekt met bultjes

Wat jij bestempelt als bultjes, wordt in de wetenschap ‘klieren van Montgomery’ genoemd. Het is nog niet duidelijk wat hun precieze functie is, maar ze komen bij erg vel vrouwen voor op het tepelbed. Soms gaat het om enkele bultjes, soms om een paar dozijn, maar daar is niets mis mee. Net zoals de klieren op de rest van je lichaam kunnen ook deze verstopt geraken, wat gepaard kan gaan met enig ongemak. Een warm compres kan in dat geval uitkomst bieden. Pas als je echt veel pijn ervaart, als er etter uitkomt of als het hele gebied plots verhardt, moet je naar de dokter.