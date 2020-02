De griep is in het land. Hoe bescherm je jezelf het best ?

Het koude weer heeft de griep naar ons land gevoerd. Je laten vaccineren is de beste oplossing om ziek worden te voorkomen, maar wat kan je nu precies zelf doen ? Wij geven vijf tips om griep-vrij te blijven deze winter.

1. Was je handen

Was frequent je handen met water en zeep, voor minstens 30 seconden. De zeep heeft twintig seconden nodig om te beginnen werken, met een halve minuut ben je dus zeker dat het grootste deel van de bacteriën dood zijn. Alcoholgels zijn ook nuttig, maar enkel op plaatsen waar er geen zeep te krijgen is. Breng de gel enkel aan als je handen droog zijn en wrijf minstens 30 seconden. Vergeet de gel ook niet tussen je vingers en op je polsen aan te brengen.

2. Maak harde voorwerpen en oppervlakken schoon

Harde voorwerpen en oppervlakken zoals het aanrecht, kranen, keukengerei, je telefoon of je toetsenbord bevatten veel bacteriën. Ook lichtknoppen en deurklinken worden vaak vergeten, maar verdienen ook een poetsbeurt. Maak ze daarom regelmatig schoon met een normaal schoonmaakmiddel, zeker als iemand in je gezin of omgeving koorts heeft.

3. Vermijd je mond, ogen en neus

Raak je neus, mond of ogen zo weinig mogelijk aan. De slijmen die zich hier bevinden zijn een broeihaard van bacteriën.

4. Leef gezond

Kom genoeg buiten, ook al is het koud want de buitenlucht helpt je immuunsysteem. Lichaamsbeweging is ook essentieel voor een gezond lichaam, dus probeer regelmatig wat te wandelen, lopen of fietsen. Gezond eten en genoeg drinken zijn daarnaast een must om je lichaam te versterken. Als laatste: een goede nachtrust maakt je minder vatbaar voor de griep.

5. Niezen

Als je toch moet hoesten of niezen, gebruik dan papieren zakdoeken of tissues. Gebruik ze maar een keer en gooi ze daarna weg. Heb je geen zakdoeken op zak, hoest dan in je elleboog of bedek je mond en neus.