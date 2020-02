nog t.e.m. 1/3

In het Leuvense STUK start dit weekend Artefact. Onder de titel ‘Alone together’ vraagt het festival zich af wat het betekent om alleen of samen te zijn in de samenleving van vandaag. De tentoonstelling zit vol hedendaagse kunst die onbehaaglijke vragen stelt. Kijk naar eenzaamheid door een scheur in een muur, geef iemand een kus met een spiegel tussen jullie in of kijk hoe een kunstenaar een cocon om zich heen breit. Verder vind je nog heel wat kunst in de Leuvense binnenstad, en is er een reeks films, lezingen en workshops rond het thema.

artefact-festival.be